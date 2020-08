Quando Salvini era al Viminale i ricollocamenti erano l’82% in meno

Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano oggi fa i conti in tasca ai ricollocamenti dopo le polemiche di Matteo Salvini e della Lega, “scoprendo un dato interessante”:

I numeri, in realtà, non sono quelli. I richiedenti asilo ricollocati in Europa dopo Malta sono di meno: 689, di cui 189 dopo il 25 giugno quando i viaggi sono ripresi al termine del lockdown che li aveva bloccati. Però prima di Malta, quando Salvini al Viminale e bloccava le navi delle Ong in mezzo al mare rischiando l’accusa (poi arrivata) di sequestro di persona finché qualche governo europeo non accettava di accogliere poche decina di persone, erano stati solo 125 (l’82% di 689).

Alcuni dei ricollocamenti successivi nascono dagli accordi del Conte 1, ma la maggior parte no. E soprattutto i 689 non vanno calcolati sui 15 mila, ora 16 mila sbarcati, numeri bassi (nel 2016 erano stati 180mila) e però preoccupanti per il Covid e anche perché Salvini ha indebolito l’accoglienza. Di questi infatti oltre 6.700 sono tunisini, oltre 2.300 bangladesi e tanti altri provengono da Paesi per i quali non c’è protezione internazionale. Sono migranti economici per i quali Malta non prevede ricollocamenti. Oggi partono soprattutto dalla Tunisia che affronta una grave crisi economica e raccoglie migranti in fuga dalla Libia. Per questo ieri i ministri dell’Interno e degli Esteri, Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio, sono andati a Tunisi.