Quando Malagò chiese a Parnasi un posto di lavoro

Giovanni Malagò, presidente del CONI, non è indagato nell’inchiesta sullo Stadio della Roma a Tor di Valle, come ha detto lui stesso al Fatto Quotidiano e nonostante comparisse il suo nome in un lungo elenco di nuovi coinvolti. Ma, racconta oggi Francesco Grignetti sulla Stampa, nell’informativa che i carabinieri hanno allegato alle conclusioni del GIP si parla di un incontro tra lui e Luca Parnasi, al quale il presidente del CONI chiede un posto di lavoro per il compagno della figlia:

Poi si va sul sodo. Non è che Parnasi sa di qualche occasione di lavoro per il compagno di sua figlia? Nel frattempo il giovanotto si presenta. E Malagò: «Se giù si fa qualcosa, sono contento! Se non si fa … proprio… problemi per me non esistono! Perché ripeto… per me nessuno…». E Parnasi: «Però, dico ora… io e Giovanni siamo… c’è un’amicizia vera. Significa che ci si dice le cose in faccia. Anche quando fanno male».

Intanto ordinano un caffè. Parnasi prosegue: «Io credo alla proprietà transitiva delle persone capaci. Bisogna fare una rete di persone capaci, a prescindere da sesso, religione, colore politico… ecc… perché bisogna rifondare la classe!».