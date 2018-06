Il servizio del TG1 con Lanzalone e Di Maio “sparito”

Un servizio del TG1 in cui si raccontava della presenza di Luca Lanzalone a Cernobbio insieme a Luigi Di Maio è stato trasmesso nell’edizione delle 13,30 del notiziario dell’ammiraglia del servizio pubblico, ma il racconto e le immagini della circostanza sono sparite dall’edizione successiva e ben più seguita, ovvero quella delle 20. Lanzalone ha accompagnato in molte occasioni Di Maio agli incontri pubblici come il meeting di Cernobbio, in virtù del rapporto forte che legava i due e che dava all’avvocato la possibilità di comparire anche in qualità di mediatore nelle circostanze in cui c’era la necessità di trattare con un’altra parte e i 5 Stelle non volevano comparire in prima persona.

È così che Lanzalone, portato in Campidoglio da Bonafede e Fraccaro, ha conquistato fiducia e potere all’interno dei grillini, come testimonia la cena con Casaleggio otto ore prima del suo arresto. Nell’informativa allegata all’ordinanza sull’inchiesta sullo Stadio della Roma a Tor di Valle si racconta anche di un suo incontro con Parnasi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti mentre si cercava la persona giusta per fare il premier del governo Lega-M5S. Poi Salvini e Di Maio hanno scelto Giuseppe Conte. Infine, Lanzalone ha collaborato attivamente al nuovo Statuto del M5S, che il suo studio sta attualmente difendendo in tribunale dalle cause degli ex attivisti.

Leggi sull’argomento: La mandrakata di Paolo Ferrara