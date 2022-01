Quando Casellati parlò della telefonata tra Berlusconi e Mubarak su “sua nipote” Ruby | VIDEO

Il nome dell’attuale Presidente del Senato sembra essere l’asso nella manica del centrodestra per il Quirinale. E, inevitabilmente, ecco che riemergono alcune sue dichiarazioni del passato su verità che si sono dimostrate completamente diverse da come le raccontava

La rete non dimentica, soprattutto quando si parla del nome di quello che viene indicato come “un alto profilo” in lizza per essere eletto come nuovo Presidente della Repubblica italiana. Anche se il centrodestra non l’ha inserita nella rosa dei nomi per il Quirinale, Maria Elisabetta Alberti Casellati è l’asso nella manica della coalizione. Nelle prossime ore proseguiranno i contatti e gli incontri per tentare di sondare il terreno (che potrebbe essere già fertile) con il MoVimento 5 Stelle e Italia Viva. Una personalità che dovrebbe unire e che, invece, è destinata dividere. Anche per alcuni episodi del passato, più o meno recente.

La signora Casellati (incredibilmente Presidente del Senato) andò in tv a dire che il presidente egiziano Mubarak aveva parlato a Berlusconi (in un incontro ufficiale) di sua nipote Ruby. Il centrodestra la vorrebbe al Quirinale.

Buona serata a tutti (#ottoemezzo 11 aprile 2011) pic.twitter.com/KgfWedRBaT — Alessandro Robecchi (@AlRobecchi) January 25, 2022

Casellati e la telefonata Berlusconi-Mubarak su sua nipote Ruby

Il casus belli (ma è uno tra i tanti) è rappresentato da questo video. Era l’11 aprile del 2011 e l’allora sottosegretaria alla Giustizia del governo Berlusconi, era ospite di Lilli Gruber negli studi di Otto e Mezzo, su La7. Si parlava del caso che aveva diviso l’opinione pubblica e che, ben presto, divenne anche oggetto di un’indagine giudiziaria e di un processo: l’incontro tra il leader di Italia Viva e quella giovane ragazza, minorenne, spacciata per la nipote di Mubarak soccorsa in un momento di difficoltà.

Casellati parlò di una telefonata intercorsa tra lo stesso Berlusconi e il presidente egiziano, con quest’ultimo che – ancor prima di quell’incontro nella villa di Arcore con la giovane – gli avrebbe parlato proprio di questa sua nipote. La storia, poi, ha raccontato una vicenda ben diversa. Ruby non era la nipote di Mubarak e il suo vero nome è Karima El Mahroug:

“Quando Berlusconi ha incontrato Mubarak prima di questo episodio (si fa riferimento alla famosa telefonata fatta alla Questura di Milano per chiedere l’immediato rilascio di Ruby, ndr) pare che sia venuto fuori da alcune testimonianze che proprio nell’incontro Mubarak aveva parlato di questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale”.

Un “pare che” spacciato per verità in diretta televisiva, durante una delle trasmissioni con più audience dell’epoca. Anche perché il caso Ruby era sulla bocca di tutti per via della personalità coinvolta: l’allora Presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi.

E ora che il nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati sembra essere quello forte per il Quirinale, inevitabilmente questo estratto video è tornato a circolare in rete. Così come accadde nel 2018 dopo le elezioni politiche, quando Lega e MoVimento 5 Stelle sostennero la sua figura per l’elezione alla Presidenza del Senato.