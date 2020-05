Ieri a Diritto e Rovescio Paolo Del Debbio ha illustrato le risposte dell’INPS a una serie di domande inviate dalla trasmissione di Rete 4. “Abbiamo chiesto quando arrivano i soldi della Cassa Integrazione e la risposta è stata entro i primi dieci giorni di giugno. Il nuovo sistema di anticipo della Cassa Integrazione vale per le domande in attesa? No, è previsto solo per le nuove domande. Il nuovo anticipo del 40% della Cassa Integrazione quando sarà liquidato? L’INPS dovrà essere pronto a liquidare le domande entro il 19 di giugno”.

Abbiamo chiesto all’#Inps un’intervista ma non ce l’ha data, però ha risposto tramite mail ad alcune domande#Drittoerovescio pic.twitter.com/WzmFSX6sK0 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 28, 2020

Ieri intanto c’è stata una manifestazione con presidio davanti alla prefettura a Genova, organizzati dalla Cgil per sollecitare il governo affinché venga pagata la cassa integrazione ai lavoratori che da tre mesi non hanno stipendio. I manifestanti, che hanno protestato bloccando il traffico a momenti in via Roma e in piazza Corvetto, hanno fatto sentire la loro rabbia con fichietti, trombette e picchiando su pentolame: molte erano le addette alla ristorazione scolastica. Sono stati accesi anche alcuni fumogeni e una lettera con le richieste dei lavoratori è stata consegnata alla prefetta Carmen Perrotta.. “Occorre che le Istituzioni passino dalle parole ai fatti. Al Governo chiediamo che la cassa integrazione venga pagata subito a chi non l’ha ancora ricevuta. E’ gravissimo che ci siano famiglie che aspettano da marzo e non sanno come sopravvivere. Al Parlamento chiediamo che si intervenga con urgenza in sede di conversione in legge del ‘decreto Rilancio’ perché si superi quella norma incomprensibile che prevede che delle 18 settimane Covid se ne possano utilizzare solo 14 entro il 31 agosto”, dice Federico Vesigna segreterio generale Cgil Liguria.