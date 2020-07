Quando arriva la cassa integrazione per gli 800mila ancora in attesa?

Mentre la cassa integrazione va verso la proroga sono 800mila ad attendere ancora il pagamento del sussidio e, spiega oggi Marco Palombi sul Fatto, come hanno sottolineato molti esperti in questi giorni, il governo non sta comunicando il “tiraggio” della Cassa già in vigore. Tradotto: le richieste iniziali sono “teoriche”, per così dire, poi vanno confermate “ora per ora” dalle aziende. In genere si tratta di numeri molto più bassi (circa un terzo delle domande iniziali) ed è su questi che va calcolato l’esborso effettivo dello Stato:

In attesa dei numeri sull’uso effettivo della Cassa, però, ce ne sono altri che imbarazzano il governo e l’Inps. È stato lo stesso presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’ente pensionistico, l’ex sindacalista Uil Guglielmo Loy, a rivelarli ieri parlando a Radio24: “Ci sono circa 120.000 domande nuove, dovute ai nuovi decreti, che sono arrivate in queste settimane e la cui lavorazione, se non è rapida, creerà un doppio problema: il mancato saldo della precedente ondata con quella nuova. Insomma ci sono circa 120.000 domande a ieri che sono adesso giacenti all’istituto, la stima che facciamo noi e che con intensità diverse mancano da 400 a 800 mila pagamenti, alcuni sono più recenti da fare altri sono invece incancreniti”.