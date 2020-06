Quando arriva l’assegno universale per i figli del Family Act

La proposta del Pd indica una cifra massima mensile, 240 euro, che pero scomparirà e sarà delegata al governo. Sarà adottato il principio del ddl Bonetti per cui si parte da un minimo e poi la dotazione sale in base all’Isee

L’Avvenire parla oggi in un articolo a firma di Marco Iasevoli del Family Act e dei tempi per l’assegno unico per i figli nella legge-delega del governo Conte, il cui testo non è ancora disponibile:

Se Camera e Senato approveranno la legge-delega sull’assegno unico entro l’estate, il governo avrà di tempo teoricamente sino a luglio 2021 per mettere mano al testo attuativo. Segno che la partita sulle coperture è molto complessa E l’impegno politico ribadito anche ieri dalla ministra Bonetti a erogare l’assegno dal primo gennaio è tutto da costruire. Il nodo, manco a dirlo, è quello delle risorse economiche. Il conto è piuttosto semplice da fare. Abrogando detrazioni, assegni familiari e i vari bonus si arriva a circa 16 miliardi, da destinare alla nuova misura universale che però ha una platea molto più ampia di quella delle “buste paga”. Perché non si verifichi lo scenario in cui migliaia di famiglie prendano meno soldi con l’assegno unico che con le misure precedenti, servono soldi aggiuntivi. Almeno 6-7 miliardi. Da reperire nell’ambito della più ampia riforma fiscale cui ha iniziato a lavorare il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri. Vuol dire, per essere chiari, che nella riorganizzazione e semplificazione del sistema fiscale dovranno essere tagliate alcune agevolazioni fiscali: e la storia recente dimostra che è più facile a dirsi che a farsi.