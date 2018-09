Il problema del M5S è che non sa che fare al governo

Stefano Cappellini su Repubblica oggi tratteggia un ritratto meticoloso del MoVimento 5 Stelle al governo, spiegando che la polemica con i tecnici del Tesoro nasconde la vera ambizione dei grillini, che ritengono che la struttura burocratica debba risolvere i problemi creati dalla loro propaganda. Per questo hanno bisogno di una burocrazia a cui affidarsi, e questi li ha portati negli anni a fare tante scelte sbagliate:

Il problema è che il M5S è una portentosa macchina elettorale, che funziona su alcune chiavi di marketing oggi efficacissime, ma non ha dirigenti in grado di governare. Soprattutto, non è previsto che lo facciano. Lo schema è sempre stato la delega ai tecnici subito dopo la vittoria: con leader e candidati si prendono i voti, poi dei dossier di governo si occuperà qualcuno “capace”.

Ecco perché la giovane e telegenica Raggi vince a Roma e subito si affida a Raffaele Marra. Era lui il vero sindaco. Lui sapeva dove mettere le mani. Fin troppo, come si è visto. Raggi, del resto, più che prendere i voti non doveva e soprattutto non poteva. Allo stesso modo è andata per lo stadio della Roma: vicenda complessa e infatti completamente delegata a un altro tecnico, l’avvocato Luca Lanzalone, il quale come poi ha svelato l’inchiesta che lo ha travolto contava e decideva ben più della sindaca.