La prima pagina di Libero con le notizie di oggi 21 luglio (E Conte che si fa fregare)

Oggi Libero in prima pagina mette in cima alle notizie di oggi, come tutti gli altri giornali, la bozza dell’accordo in Europa per i recovery fund: secondo il quotidiano diretto da Vittorio Feltri “Conte si fa fregare: invece di avere aiuti dall’Ue otterrà altri prestiti”. Le cose, come ha spiegato Alessandro D’Amato qui, sono un tantinello diverse: “L’ultima proposta sul Recovery Fund che il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha inviato alle delegazioni prevede un ammontare totale pari a 750 miliardi suddiviso in 390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti. Secondo la nuova proposta di oggi il totale che spetterebbe all’Italia è di 209 miliardi, di cui 82 di sussidi e 127 di prestiti. la prima bozza di maggio prevedeva 500 miliardi di sussidi e 250 di prestiti, la quota di fondi per l’Italia ammontava a 172,7 miliardi, di cui 81,8 di trasferimenti e 90,9 di prestiti. La nuova ripartizione dice che i paesi come Italia e Spagna in testa portano a casa un guadagno netto sui fondi del Recovery Fund: la parte di prestiti sale”. Quindi sì più prestiti (più vantaggiosi del MES) ma anche 82 miliardi di sussidi. Se questo è farsi fregare…

Del resto Libero tra le notizie di prima pagina oggi annovera anche perle quali “Test positivi, però vogliono rinchiuderci. II vaccino funziona ma i virologi scocciano”. Oh questi virologi quanto sono noiosi a volte