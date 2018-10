Fabio Scacciavillani e Alberto Forchielli parlano in questa puntata di Global View del prezzo del petrolio in crescita in questi ultimi tempi con il balzo degli ultimi giorni che è conseguenza di un periodo di crescita, e delle sue implicazioni per l’economia mondiale. Tutto parte dalla discesa degli ultimi anni, che ha portato tutte le grandi società petrolifere hanno smesso di investire e hanno congelato tutti i programmi di espansione. Ora le cose sono cambiate. Vediamo perché.

Leggi sull’argomento: La bufala delle accise sulla benzina che verranno tolte il 31 novembre