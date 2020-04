I prestiti a tasso zero da restituire in otto anni per le imprese

Nel pacchetto economico che il governo si appresta a varare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 ad aprile il governo inserirà una norma per le imprese che le porterà ad ottenere prestiti a tasso zero da restituire in otto anni per un importo pari al 25% del fatturato. Nel decreto ci sarà anche un pacchetto fiscale che prevede lo slittamento di IMU e TARI.

Il Messaggero spiega oggi che l’obiettivo del governo è di garantire altri duecento miliardi di liquidità alle imprese italiane dopo i 350 del Decreto Cura Italia. Si pensa a un’approvazione già da domani nel consiglio dei ministri e arriveranno anche una decina di miliardi di garanzie pubbliche per le banche per permettere di erogare finanziamenti alle imprese. Il Fondo centrale di garanzia avrà altri 5 miliardi di euro, facendo salire così la dote complessiva a 7. Potranno chiedere prestiti le piccole, le medie e le grandi imprese fino a 500 dipendenti. Anche le garanzie tramite la Cassa depositi e prestiti saranno potenziate. Il compito della società pubblica sarà quello di sostenere le grandi imprese. A questo scopo il fondo di 500 milioni sarà allargato a 5 miliardi.

Ma sul provvedimento ci sono dei punti divisivi non ancora risolti. Nonostante la Commissione europea abbia dato il via libera alla possibilità per lo Stato di garantire a l100% i prestiti alle imprese, il Tesoro spingerebbe per fermare la garanzia pubblica al 90%. Sembra una questione marginale e invece è importante. Con una garanzia al 100% non ci sarebbe scrematura delle imprese in base al merito creditizio. Cosa che invece è necessaria con una copertura del 90%.

Il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, spinge perché si arrivi al massimo della garanzia anche per accelerare i tempi dei prestiti. Il decreto dovrebbe poi contenere un allargamento della protezione per le imprese strategiche attraverso i golden power, i poteri speciali del governo.Ci dovrebbe essere un allargamento dei settori coperti dalla protezione dello Stato anche alle aziende non quotate in Borsa, a quelle del settore medicale e farmaceutico, alle banche e alle assicurazioni.