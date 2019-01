Popolare di Bari, riassetto senza aumento di capitale?

La Banca Popolare di Bari varerà un riassetto senza aumento di capitale il 23 gennaio, data per cui è convocato il consiglio di amministrazione. E prepara anche un ristoro per i soci, secondo Repubblica:

Le indiscrezioni raccolte da Repubblica tra gli addetti ai lavori, che la banca non ha commentato, vedono il piano contestuale alla trasformazione in spa come chiede la riforma Renzi del 2015. E in parallelo un rafforzamento industriale con modernizzazione, la pulizia creditizia e l’ottimizzazione del patrimonio fino a 200 milioni tramite “capitale sintetico” e bond ibridi per investitori.

Non sarebbe in vista un aumento di capitale: sia perché non necessario sia per non diluire gli attuali soci, in gran parte piccoli clienti risparmiatori che hanno in carico l’azione a 7,50 euro e più, mentre sulla piattaforma Hi-Mtf si riesce a malapena a vendere a 2,38 euro (ultimo prezzo), tanta è la sproporzione offerta e domanda. Proprio il tentativo di non azzerare l’investimento dei soci, che temono il peggio vista la china, sarebbe un altro cardine del piano.