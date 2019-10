Le sigle bancarie di Cgil, Cisl e Uil con una lettera hanno comunicato alla Banca Popolare di Bari la sospensione delle relazioni industriali per la mancata presentazione del piano aziendale, «atteso da almeno due anni», spiega Biagio Volpe della Uilca-Uil Unisin. Entro fine ottobre si svolgerà un’assemblea unitaria e non è escluso uno sciopero contro le presunte inadempienze aziendali.

Banca Popolare di Bari nel caos

La Banca Popolare di Bari è una società cooperativa per azioni fondata a Bari nel 1960. È il primo gruppo creditizio autonomo del Mezzogiorno ed è tra le tre maggiori banche pugliesi e tra le 10 maggiori banche popolari italiane. Radicata in Puglia e nelle regioni limitrofe, in modo particolare conta 368 sportelli, 3.200 dipendenti e quasi 70.000 soci. È presente in 13 regioni con il proprio marchio in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Molise,Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Veneto, Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna.

Attualmente la Banca Popolare di Bari ha 68 mila soci. Il gruppo, compresa la CariOrvieto, ha 3 mila addetti e 340 sportelli. Pop Bari, che punta a diventare società per azioni, è alle prese con un periodo molto impegnativo dal punto di vista della stabilità finanziaria. Come si sa la Banca Popolare di Bari ha chiuso il primo semestre del 2019 con un rosso di 58,6 milioni (73,3 milioni considerando l’effetto delle imposte). Il bilancio 2018, invece, si era chiuso con una perdita di oltre 420 milioni. I costi operativi sono stati pari a 169,4 milioni e le rettifiche su crediti, in riduzione, si attestano a 44,2 milioni di euro. L ’attivo totale, al termine del primo semestre, si è attestato a 13,64 miliardi rispetto ai 13,94 della fine dell’anno precedente, come emerge dai dati comunicati dall’istituto pugliese dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione. La raccolta totale consolidata (ad esclusione dei rapporti con Cassa Compensazione Garanzia) è risultata pari a 14,14 miliardi, con la componente diretta attestata a 10,22 miliardi.

Nel frattempo nei giorni scorsi sono stati notificati gli atti di citazione in giudizio per una decina di risparmiatori, associati dell’associazione nazionale «Dalla Parte del Consumatore», che avevano investito i propri risparmi in azioni ed obbligazioni convertibili della Banca Popolare di Bari».

