Popolare di Bari, le trattative per Banca Promos, Vesuviana e Fire

La Banca Popolare di Bari sfoglia la margherita del partner e tra le foglie ci sono Banca Promos, Vesuviana e Fire. L’istituto guidato da Vincenzo De Bustis deve fare un’acquisizione entro l’anno per utilizzare il decreto crescita allo scopo di mettere al sicuro il bilancio e, spiega il Messaggero, ora è arrivato il momento di stringere:

La Superpopolare del Sud per riunire sotto un’unica holding, da Sondrio a Ragusa, 17 istituti, resta per ora un progetto. Attualmente le grandi manovre ruotano attorno a tre banche più piccole (Promos, Vesuviana, Brs) e una finanziaria (Fire), situate da Napoli a Messina, con la Popolare di Bari che, entro fine anno, deve finalizzare almeno un’aggregazione per tornare sopra il livello di guardia: il Cet1 al 6,22% è sotto il minimo regolamentare, certificato dalla semestrale chiusa in rosso di 58,1 milioni, dopo la maxi-perdita 2018 di 420 milioni.

Con l’ausilio di Mediobanca, Oliver Wyman e lo Studio Tremonti, l’istituto pugliese è a caccia di occasioni per utilizzare i benefici del decreto crescita e trasformare le Dta, ovvero le attività fiscali differite, in crediti di imposta fino a 500 milioni. Questo meccanismo concesso dal precedente governo, potrà produrre effetti tramite una fusione.