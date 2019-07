Popolare di Bari, la lista del nuovo CdA

Il Messaggero pubblica la lista del nuovo consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Bari. Nei giorni scorsi l’istituto aveva annunciato che i nomi erano stati scelti ma senza farli sapere:

Per la presidenza spunta l’ipotesi di Francesco Ago, avvocato romano dello studio Chiomenti, molto quotato, con esperienza nel mondo della finanza e buoni rapporti con il Mef. L’attuale presidente Marco Jacobini si è impegnato a dimettersi entro l’assemblea di domenica 21. In vista dell’assemblea generale che oltre ad approvare il bilancio 2018 chiuso con una perdita di 420 milioni,dovrà scegliere sei consiglieri in scadenza, lunedì scorso il consiglio ha approvato la lista del cda di sei membri.