Il buco da 1,1 miliardi nella Banca Popolare di Bari

La Banca Popolare di Bari ha un buco nei conti pari a 1,1 miliardi. La due diligence ha fatto emergere la misura dei crediti in bonis e di quelli deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti deteriorati), gli accantonamenti operati, e conseguentemente sono state compiute le rettifiche di valore necessarie che hanno determinato perdite patrimoniali assai più significative delle attese. Spiega oggi Il Messaggero:

Per coprire il buco, verrà quasi del tutto prosciugato il contributo da 1.170 milioni del sistema banche, tramite il Fondo Interbancario tutela depositi, a fronte di un’operazione di 1.600 milioni che verrà deliberata dall’assemblea del 30 giugno. Il rosso di esercizio tiene conto del derisking che è la condizione, unitamente alla spa, dell’intervento di Mcc. «Abbiamo ricevuto un’offerta vincolante da Amco – spiega Blandini, che sta gestendo la procedura straordinaria assieme a Enrico Ajello – Essa prevede l’acquisto pro-soluto per un corrispettivo pari a circa il 25% del valore complessivo di crediti deteriorati per circa 2 miliardi relativi a circa 32 mila controparti.

Tuttavia, per maggiore tutela di tutti, abbiamo ritenuto comunque indispensabile attendere, prima che l’accettazione della banca intervenga definitivamente, la deliberazione assembleare di trasformazione e di aumento di capitale». Pochi giorni fa è stata chiusa la trattativa sugli esuberi che era un altro scoglio non facile. «Il negoziato è stato duro e acceso, ma corretto. La banca si è tenuta pienamente in linea con il piano industriale presentato anche alle autorità comunitarie. La riduzione dei costi che è stata convenuta a 67 milioni è stata resa possibile dal fatto che abbiamo inciso sui 3 milioni di risparmio mancanti, raggiungendo i 70 milioni convenuti. Il piano prevede la chiusura di 91 filiali, il che vuole dire che ne abbiamo recuperate tre rispetto alle 94 originarie in territori strategici».