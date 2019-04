Il grosso grasso ponte dei politici per Pasqua

Pasqua e 1° Maggio, maxiponte per Camera e Senato. Un po’ come i ragazzini che si programmano i ponti per aprile e maggio, i parlamentari possono festeggiare. I deputati non si riuniranno in Aula tra il 19 aprile e il 6 maggio, ad eccezione del 29 (dibattito) e del 30 aprile (votazione), quando è prevedibile che solo in pochi rientrino a Roma, e del 2 e del 3 maggio. Il ponte di Montecitorio durerà quindi 13 giorni. Al Senato le «ferie» arriveranno a 24 giorni (22 al netto del brevissimo rientro negli stessi giorni dei deputati): l’Aula non si riunirà fino al 13 maggio. Anche in questo caso, va precisato che la settimana tra il 6 e il 10 maggio (da calendario) «è riservata ai lavori delle Commissioni».

Anche l’anno scorso con le nuove Camere insediate il 23 marzo 2018 il Parlamento sospese i lavori per quasi un mese fra Pasqua e la settimana successiva a quella del primo maggio. Ma all’epoca le commissioni non erano state insediate perché ancora non c’era la maggioranza giallo-verde che decollò soltanto alla fine di maggio. Ma non finisce mica qui. Con le imminenti elezioni europee, previste per il 26 maggio, i lavori delle camere saranno nuovamente sospesi.

