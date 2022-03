La Polonia chiede una “missione di pace” della Nato in Ucraina “protetta da forze armate”

La Polonia vorrebbe una “missione di pace” guidata dalla Nato in Ucraina “protetta da forze armate”. Il vicepremier polacco Jaroslaw Kaczynski nella tarda serata di ieri ha preso la parola direttamente da Kyiv, dove si è recato insieme a una delegazione formata anche dai capi di stato di Repubblica Ceca e Slovenia. “Questa missione – ha spiegato Kaczynski – non può essere disarmata. Deve cercare di fornire aiuti umanitari e pacifici all’Ucraina”. I leader europei sono riusciti ad incontrare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal.

BREAKING:

At the press conference in Kyiv after tonight’s meeting between President Zelensky and the Prime Ministers of Poland, Czechia and Slovenia, the head of the Poland’s ruling party Jarosław Kaczynski says that an armed NATO peacekeeping mission is needed in Ukraine. pic.twitter.com/ODFMgMrHQA

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2022