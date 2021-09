La Polonia, campione del mondo di pallavolo in carica, accetta il terzo posto agli Europei con gioia. E festeggia la medaglia di bronzo come se avesse vinto il torneo. Non era affatto scontato. Il video.

La lezione della Polonia che festeggia il bronzo come se avesse vinto gli Europei di pallavolo | VIDEO

Non come le squadre di calcio che rifiutano le medaglie,guardate i campioni del MONDO che accettano con GRATITUDINE la medaglia di #bronzo certi di essersi battuti fino alla fine

ONORE ALLA #POLONIA onore alla #pallavolo #europei #ItaliaSlovenia #CEVEuroVolley2021 #EuroVolleyW pic.twitter.com/Oz5FQ7Ha2P — 𝒻𝒾𝓇ℯ𝒸𝒶𝓉 (@firecatbaby) September 19, 2021

Ieri la nazionale di pallavolo polacca è riuscita a vincere la finalina che le ha permesso di conquistare il terzo posto agli Europei di pallavolo. Per i polacchi, che ospitavano il torneo, la vittoria con la Serbia rappresenta una parziale consolazione. La Slovenia era arrivata infatti in finale battendo a Katowice per 3-1 i padroni di casa della Polonia. E nonostante la collezione di terzi posti in Europa si stia facendo sempre più ampia, è la seconda volta consecutiva che accade, la squadra ha dimostrato grande entusiasmo e gratitudine durante la premiazione e la consegna della medaglia. Una scena del tutto diversa da quella che tutti ricordiamo dopo la vittoria degli Azzurri del calcio. Allora molti dei calciatori inglesi, sconfitti dalla Nazionale guidata da Mancini, si tolsero la medaglia d’argento mostrando delusione e poco rispetto. E finendo in un polverone di polemiche.

Ma anche i tifosi polacchi hanno dimostrato la loro grande sportività tifando la nostra nazionale con grande trasporto durante la finale:

IO VIVO PER I TIFOSI POLACCHI CHE FANNO IL TIFO PER NOI CON LA BANDIERA ITALIANA #ItaliaSlovenia pic.twitter.com/at7Dlhti03 — eric⁴ nel mood di settembre (@_diasre_) September 19, 2021

Certo non bisogna dimenticare che gli avversari degli azzurri erano proprio quegli sloveni che avevano impedito l’accesso alla finale della squadra di casa. Ma il tifo è fatto anche di questo, o no?