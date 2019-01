La multa di 100 euro per il vicesindaco di Trieste che ha buttato le coperte di un clochard

Nei giorni scorsi ha fatto una bella figura su scala nazionale per aver gettato le povere cose del clochard di nazionalità rumena Mesej Mihaj in via Carducci a Trieste. Ieri si è portato a casa anche una multa da cento euro: il vicesindaco Paolo Polidori il 7 gennaio scorso aveva detto di non aver ricevuto nessuna multa per “smaltimento irregolare di rifiuti” dopo il post con video poi scomparso da Facebook.

“Sono andato personalmente alla Polizia locale – ha spiegato il vicesindaco al quotidiano Il Piccolo – e mi sono messo a disposizione affinché si verificasse la fotografia e venisse deciso se elevare contravvenzione o meno”. Lo scatto è quello che lo stesso Polidori aveva pubblicato sul social in cui veniva ritratto il contenuto del cassonetto in cui il vicesindaco aveva gettato gli effetti personali – compreso un contenitore di plastica – del clochard. L’ipotesi ravvisava dalla Polizia locale, dice, “è quella del conferimento indebito: un’ipotesi che mi convince fino a un certo punto e che approfondirò”. Nessun ricorso, però, sottolinea, “per evitare altre polemiche e ulteriori strumentalizzazioni, ho infatti chiesto il verbale e pagato”.

Nei giorni scorsi in ogni caso Polidori non si è smentito: “E’ un barbone volontario, guadagna 1800 euro al mese, 60 al giorno. Ci guadagna a essere li’. Ogni giorno, me lo dicono i commercianti, andava a cambiare da loro i soldi raccolti. E’ una scelta remunerativa. E comunque sporcava la strada, quello era un bivacco, a un certo punto e’ spuntata una tenda vera e propria”, ha detto intervenendo a La Zanzara.