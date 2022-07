Pippo Franco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: avrebbe avuto un ictus

Pippo Franco è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. A confermare la notizia è FanPage. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, le condizioni dell’attore sarebbero apparse da subito molto gravi. Il conduttore avrebbe avuto un malore nella notte e, una volta in ospedale, gli sarebbe stato diagnosticato un ictus.

Pippo Franco ricoverato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi

Pochi giorni fa era circolata la notizia falsa della sua morte. Per questo, FanPage ha deciso di verificare le indiscrezioni sul ricovero dell’attore. A maggio il comico aveva fatto parlare di sé per il caso dei Green Pass falsi nel quale era coinvolto il medico (dentista) a cui si sarebbe rivolto l’attore per sottoporsi al vaccino anti-Covid. Su ordine della pm Alessandra Fin, infatti, i Carabinieri si erano recati nella sua abitazione e negli uffici negli del dicastero della Salute e dell’agenzia regionale LazioCrea per rimuovere dai server i dati relativi ai green pass rafforzati della famiglia dell’ex capo della compagnia teatrale “Il Bagaglino”. Le indagini erano andate avanti e Pippo Franco era stato iscritto nel registro degli indagati per il caso delle presunte false certificazioni verdi rafforzate (ovvero quelle consegnate dopo la terza dose di vaccino) rilasciate da quel medico arrestato a marzo e ancora ai domiciliari.