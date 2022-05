Green pass falsi, nuovi sequestri nei confronti di Pippo Franco e della sua famiglia

Ancora un provvedimento della Procura che va a colpire Pippo Franco. Il caso dei Green Pass falsi – nel quale è coinvolto il medico (dentista) a cui si sarebbe rivolto l’attore per sottoporsi al vaccino anti-Covid – torna a vedere come protagonista il noto personaggio televisivo e la sua famiglia. Su ordine della pm Alessandra Fin, infatti, i Carabinieri si sono recati nella sua abitazione e negli uffici negli del dicastero della Salute e dell’agenzia regionale LazioCrea per rimuovere dai server i dati relativi ai green pass rafforzati della famiglia dell’ex capo della compagnia teatrale “Il Bagaglino”.

Nelle ultime settimane, infatti, le indagini sono andate avanti e Pippo Franco è stato iscritto nel registro degli indagati per il caso delle presunte false certificazioni verdi rafforzate (ovvero quelle consegnate dopo la terza dose di vaccino) rilasciate da quel medico arrestato a marzo e ancora ai domiciliari. E quanto successo nelle ultime ore ha portato allo sfogo – raccolto dalla pagine de Il Fatto Quotidiano – di Piera Bassino, moglie dell’ex candidato alle scorse elezioni capitoline.

“C’è in atto una persecuzione a carico nostro.Abbiamo fatto i tre vaccini, non siamo nemmeno no-vax. La legge non è uguale per tutti. Stanno crocifiggendo noi, quando in quelle carte ci sono nomi di persone che non hanno voluto indagare. Non posso dire altro. Io non conosco quasi nessuno degli altri indagati, noi non vogliamo stare in questo calderone”.