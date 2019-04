Pinuccia Montanari e Lemmetti portato da Lanzalone

Pinuccia Montanari racconta la sua verità. Chiamata a Roma a fine 2016, se ne è andata l’8 febbraio, dopo che la giunta Raggi ha bocciato il bilancio di Ama, l’azienda comunale dei rifiuti, e poco prima del licenziamento del presidente, Lorenzo Bagnacani, che ha depositato gli esposti e gli audio della sindaca su cui indaga la Procura. Oggi parla con Giuseppe Salvaggiulo della Stampa e parte dal giorno delle sue dimissioni:

«Durante la giunta dell’8 febbraio chiesi a Giampaoletti se era vero che quel parere era stato cambiato dopo che lui aveva preso un caffè col presidente del collegio sindacale, Marco Lonardo. Lui confermò. E qui mi fermo, perché c’è un’inchiesta penale in corso».

Che altro successe in quella giunta, l’ultima per lei?

«Giampaoletti mi mostrò per la prima volta la delibera che bocciava il bilancio dell’Ama: “Assessore, c’è da firmare”. Una scorrettezza assoluta». E gli altri assessori? «Margherita Gatta condivideva le mie perplessità. Ma votò a favore dopo che Marcello De Vito (allora presidente dell’Assemblea capitolina, poi arrestato per corruzione, ndr), le si avvicinò sussurrandole qualcosa all’orecchio».