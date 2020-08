Pietro Grasso e la norma per Lotito senatore che ribalta il voto degli elettori

Pietro Grasso oggi scrive una lettera aperta al Fatto Quotidiano per contestare la norma per Lotito senatore che ribalta il voto degli elettori:

Martedì infatti, durante una seduta notturna, la giunta a maggioranza ha votato per far diventare senatore Lotito al posto del senatore Carbone. Ambedue candidati di Forza Italia, anche se Carbone è transitato recentemente in Italia Viva, con perfetto tempismo. Deciderà l’aula, ma è bene che questa scelta avvenga nella consapevolezza dell’opinione pubblica, che di questa storia poco conosce. I TERMINI DELLA QUESTIONE sono semplici. Già l’Ufficio elettorale regionale aveva corretto i dati di 72 sezioni selezionando, con una motivazione arbitraria, i “verbali in cui è risultato molto basso il risultato della lista Movimento Forza Italia”. La giunta in ben oltre due anni di verifiche sulle circa 5 mila sezioni della Campania, ha notato anomalie e difformità in ben 457 sezioni, che ha poi controllato con scrupolo. Addirittura ha rilevato che le schede di alcune sezioni sono state erroneamente distrutte, ma per fortuna sono ancora consultabili le relative tabelle e i verbali di scrutinio. Ha quindi rettificato i dati anche procedendo al riconteggio di oltre 2.600 schede. La giunta ha doverosamente ricontrollato tutto accertando inequivocabilmente che i dati di proclamazione non sono corretti.

La prima relazione sulla Regione Campania, presentata dal senatore Malan (FI) sancisce prevede la giusta conseguenza del nuovo calcolo. Sembrerebbe pacifico procedere alla rettifica dei dati e quindi ripristinare la corretta rappresentazione del voto. Il fatto è che né il senatore Carbone néLotito sono gli assegnatari del seggio: con i dati rettificati spetta a De Cristofaro di Liberi e Uguali. La legge elettorale – che non ho condiviso nel merito e nel metodo di approvazione – definisce precisamente i meccanismi di assegnazione dei seggi. Non ci sono possibilità di interpretazioni à la carte. Può non piacere, ma è legge. E qui entrano in gioco gli interessi di parte e i trasversalismi che niente hanno a che fare con la politica: il centrodestra –che dopo il passaggio di alcuni senatori 5 Stelle alla Lega ha la maggioranza in giunta – affossa la relazione del proprio senatore Malan, al quale va riconosciuta la correttezza di aver sostenuto che il seggio di Forza Italia va attribuito a Leu, individua un nuovo relatore (sempre di FI, il sen. Paroli) e approva l’accoglimento del ricorso Lotito.