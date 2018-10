Il piano B del governo per cambiare la manovra

Il piano B c’è ma non è quello per uscire dall’euro: semmai è quello per restarci, visto che la maggioranza Lega-M5S sta cercando di evitare che la Tempesta Perfetta dello Spread lasci strascichi sulle banche e sulla vita dello stesso esecutivo. Il fronte dei “ragionevoli”, racconta oggi un retroscena di Alessandro Barbera e Ilario Lombardo su La Stampa, è guidato dall’adoratissimo (dai grillini) Giorgetti:

È soprattutto sul versante leghista, quello del sottosegretario Giancarlo Giorgetti e del suo fedelissimo Massimo Garavaglia, che cresce la convinzione di una correzione del deficit previsto per il 2019. Non subito, solo quando lo scontro con Bruxelles si dovesse accendere sullo sfondo di una crisi di banche e Btp. Scendere da 2,4 per cento a 2,1 per cento, o addirittura a 2 sarebbe un segnale inequivocabile all’Europa e ai mercati. Certo, per Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbe anche un cedimento, ma in fondo si tratta dell’ipotesi attorno alla quale era stata costruita la prima bozza del Documento di economia e finanza. Anche tra i 5 Stelle c’è chi lascia intendere che l’epilogo possa essere questo. I grillini hanno adottato come nume tutelare il ministro agli Affari europei Paolo Savona, il più bellicoso nelle dichiarazioni contro il presidente Bce Mario Draghi, eppure non smentiscono possibili ritocchi.

A una settimana dalla scadenza per la presentazione in Parlamento non c’è ancora traccia di una bozza completa della manovra, e non è un caso: in queste due settimane si cercherà di rimodulare le ricette per alleggerirne il peso.