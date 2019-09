Scissione a Propaganda Live: perché non c’è più Mirko Missouri 4 Matteucci

Dopo le indiscrezioni di ieri Zoro a Propaganda Live spiega finalmente cosa è successo con Mirko Matteucci alias Missouri 4, le cui foto con i fans della trasmissione erano comparse nei gruppi di ascolto della trasmissione di La7. Zoro ha spiegato che durante l’estate “Mirko Matteucci non s’è più sentito, finché non ha detto ‘organizzatevi senza di me’. E noi abbiamo pensato che comunque sarebbe arrivato lo stesso alla prima puntata. Noi ci siamo organizzati senza di lui, abbiamo lasciato la sedia vuota, non è venuto nemmeno alla seconda puntata. Da parte sua nessun ravvedimento, pensiero verso questa squadra che l’ha fatto diventare un top player”, ha continuato, spiegando il tutto con una metafora calcistica.

Alla fine, ha concluso Zoro, “la squadra si deve organizzare anche senza di lui e abbiamo smesso di cercarlo anche perché ci sono tanti top player. E quindi gli auguriamo tanta felicità e tanta pace interiore”. L’addio a Propaganda è stata quindi una scelta di Matteucci, sostanzialmente senza spiegazioni. Leonardo Parata, che faceva coppia con Matteucci nelle inchieste in pieno stile gonzo del tassista romano ora se ne va in giro da solo. Anche il resto della trasmissione va avanti, in fondo the show must go on. Ma proprio perché per gli spettatori Propaganda non è uno show ma una famiglia qualcuno ha provato a chiedere su Twitter a notizie a Makkox. Marco Dambrosio però ha fatto notare che l’unico che ha diritto a rispondere su dove sia finito Mirko è proprio lui. Quindi se non vuole rispondere avrà le sue ragioni visto che si tratta di una questione personale.

