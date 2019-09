Che fine ha fatto Mirko “Missouri 4” Matteucci

Per chi non lo conoscesse Mirko Matteucci in arte Missouri 4 è una delle colonne portanti di Propaganda Live e prima ancora di Gazebo, quando Zoro andava in onda su Rai 3. Matteucci però non è comparso nelle prime puntate della nuova stagione del programma della banda di Diego Bianchi. E questo ha un po’ rattristato i fan, perché Missouri 4 è uno dei personaggi più amati. Più amati tra virgolette perché una trasmissione corale come Propaganda che è il frutto dell’incastro di tanti piccoli ma fondamentali pezzi.

Un augurio di pace interiore a Mirko Matteucci, ovunque sia

Ed è forse per questo che molti si rammaricano per l’assenza di Matteucci. A peggiorare le cose il silenzio della redazione e di Zoro, che si è limitato a dire che «Mirko non c’è» e un laconico «Ce lo siamo perso». È comprensibile che i propaganders più affezionati abbiano scatenato una sorta di caccia al barbuto tassista romano. Lui è “scomparso” dai social da inizio agosto quando ha risposto ad un tweet della musicista Laura Grimaldi con un Dajieee. Non che prima fosse un twittarolo scatenato, insomma è uno che sui social è sempre stato sulle sue, il suo spazio pubblico era il programma.

Poi più o meno nulla. Leonardo Parata, che faceva coppia con Matteucci nelle inchieste in pieno stile gonzo del tassista romano ora se ne va in giro da solo. Anche il resto della trasmissione va avanti, in fondo the show must go on. Ma proprio perché per gli spettatori Propaganda non è uno show ma una famiglia qualcuno ha provato a chiedere su Twitter a notizie a Makkox. Marco Dambrosio però ha fatto notare che l’unico che ha diritto a rispondere su dove sia finito Mirko è proprio lui. Quindi se non vuole rispondere avrà le sue ragioni visto che si tratta di una questione personale. E probabilmente è questo il motivo del riserbo di Zoro che in trasmissione non ne parla. Per gli appassionati di Propaganda Live è difficile rinunciare ad uno dei loro beniamini però è anche giusto rispettare la scelta di Mirko.

Se però vi state chiedendo se è scappato da Roma o se è in qualche località esotica almeno a questo è possibile dare risposta. Questa mattina sul gruppo Facebook dei Propaganders un utente ha postato un selfie con Matteucci (un altro era comparso su Facebook ad inizio settembre quando ancora nessuno sospettava nulla). Una foto che – giura l’autore – è autentica e recente (in periodo di fake news non ci si può distrarre un attimo). Il nostro almeno all’apparenza sta bene (la barba c’è ancora) ma delle ragioni che lo hanno portato a marcare visita alle prime puntate di Propaganda non ha voluto parlare. In fondo saranno anche affaracci suoi. E visto che Missouri 4 quando vuole sa farsi sentire se non ha ancora detto nulla una ragione ci sarà. Quello che è certo è che non è stato rapito. Ovunque sia e qualsiasi cosa stia facendo gli auguriamo tutta la pace interiore del mondo.

Foto copertina via Twitter.com

