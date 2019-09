Perché nessuno vuol far cadere il governo

Ciascuno la può pensare come vuole riguardo il taglio dei parlamentari che verrà votato a ottobre: che si tratta di un vulnus alla democrazia, che non è questo il modo di risparmiare per la politica, che sarebbe meglio farlo con la motosega eccetera. Ma c’è un dato di fatto: con il taglio l’attuale governo guadagnerà in stabilità. Perché meno posti in parlamento vuol dire che la prossima legislatura avrà posti limitati. E per i transfughi, ovvero per quelli che in queste ore stanno passando da un partito all’altro, sarà molto difficile anche rimediare una candidatura. Lo spiega oggi il Corriere della Sera in un articolo a firma di Francesco Verderami:

Perciò le campagne acquisti annunciate in questi giorni nel Palazzo da Renzi e Salvini sanno di propaganda, evocano certe trasmissioni televisive in cui si promettevano diete miracolose: ma come gli infusi di Wanna Marchi non modellavano il corpo, è da escludere che si possano moltiplicare i seggi. Infatti,aldilà degli scontri moralisti sui cambi di casacca e del dibattito su alcune implicazioni costituzionali — tema troppo sofisticato per molti rappresentanti della Terza Repubblica — basta usare i sondaggi e fare il conto della serva per scoprire il trucco.

Italia viva, per esempio, è composta da una quarantina di elementi tra Camera e Senato. Se alle elezioni ottenesse il 5%, con il proporzionale acquisirebbe in tutto 30 seggi. Chissà se Renzi pensa davvero a costruire«una specie di nuovo Pri agganciato ad alcuni potentati economici», come teorizza D’Alema. Di certo c’è che l’ex leader del Pd si trova già oggi in overbooking, e qualcuno tra i suoi si sta preoccupando. Allo stesso modo Salvini, se pure superasse il 30% nelle urne, porterebbe in Parlamento più o meno lo stesso numero di deputati e senatori che siedono attualmente nei gruppi della Lega. Dove finirebbero allora quei grillini e quei forzisti folgorati sulla via di Bellerio?