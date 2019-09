Sondaggi: M5S, PD e Lega in calo, Italia Viva al 4,8%

I sondaggi di IPSOS pubblicati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera disegnano un Partito Democratico in caduta libera dopo l’avvio di Italia Viva (Zingaretti perde quasi tre punti percentuali in un mese) e un MoVimento 5 Stelle ancora più in difficoltà (perde tre punti e mezzo) mentre la Lega ne perde uno. A beneficiare dei sommovimenti sono proprio il partito di Renzi, che esordisce con il 4,8%, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

La Lega complessivamente risulta in flessione di oltre 5 punti rispetto a fine luglio, quando era al governo. Il calo, dovuto come abbiamo detto alle perplessità per il comportamento di Salvini e oggi presumibilmente enfatizzato anche dalla diminuita presenza mediatica del leader (non tanto sul web, quanto su stampa etv) vede un passaggio verso l’astensione da un lato e verso FdI dall’altro che, infatti, segna un ulteriore incremento e si avvicina al 9%. Per quanto riguarda il governo:

Oggi le valutazioni rimangono prevalentemente negative, ma con una forbice che si restringe. Infatti i giudizi positivi salgono di tre punti, attestandosi al 39%, mentre i negativi scendono di quattro punti e si fermano al 48%. L’indice complessivo migliora lentamente, passando dal 41 del primo sondaggio di inizio settembre al 45 di oggi. Il fenomeno principale di crescita è rappresentato dall’apprezzamento degli elettori dell’area di centrodestra non leghista (ovvero sostanzialmente di Forza Italia, visto che gli elettori di Fratelli d’Italia sono fortemente avversi al governo attuale), che si triplica rispetto all’insediamento, pur rimanendo prevalente in quest’area la valutazione negativa.

Leggi anche: Il senso di Radio Maria per il riscaldamento globale (che è colpa di Satana)