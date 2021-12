Perché i Maneskin hanno ricevuto il Tapiro d’oro | VIDEO

Una consegna sui generis perché, almeno questa volta, nessuno dei protagonisti era attapirato. L’ambito premio di Striscia la Notizia, consegnato sempre dalle mani dell’inviato Valerio Staffelli, è arrivato anche alla band italiana che in quest’anno ha conquistato praticamente tutto. I Maneskin, infatti, hanno trasformato in oro tutto quello che hanno toccato, partendo dal Festival di Sanremo fino ai riconoscimenti internazionali. Quindi, perché dare a Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio il Tapiro d’Oro?

Gente, é meme! 😂 – Måneskin recebeu o “Tapiro D’Oro” durante entrevista ao programa satírico Striscia La Notizia. “Já que vocês já venceram tudo o que era possível vencer, só faltava um Tapiro”pic.twitter.com/Kd4ruehsRz — Portal Måneskin Brasil (@PortalManeskin) December 13, 2021

I Maneskin hanno ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia | VIDEO

Questa volta non c’entrano le gaffe, non c’entrano errori o discussioni varie. Striscia la Notizia ha deciso di premiare i Maneskin con l’unico riconoscimento che non avevano ancora ricevuto nel corso di quest’anno di gloria.

“Dato che avete vinto tutto quello che era possibile vincere, noi vi abbiamo preparato dei tapiri eccezionali personalizzati”.

Così Valerio Staffelli ha consegnato, a ciascuno il suo (senza la tradizionale veste dorata, ma tutti con colori differenti) tapiro personalizzato. Insomma, un modo per celebrare questi successi senza soluzione di continuità nell’arco di questo lungo anno in cui la rock band romana ha conquistato il mondo. Perché “Zitti e Buoni” con cui hanno vinto il Festival di Sanremo ha scavicchiato il coperchio del riconoscimento internazionale. Poi gli altri premi, tra cui gli Eurovision 2021 e gli MTV Music Awards. Prima della consacrazione con l’esibizione prima dell’inizio del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Insomma, un successo infinito e certificato. Alla fine, dunque, mancava veramente solo l’ambito premio di Striscia la Notizia. Senza mai essere attapirati.

(Da Striscia La Notizia, Canale5)