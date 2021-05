I Maneskin trionfano all’Eurovision con “Zitti e buoni” | VIDEO

“I just want to say: rock’n roll never dies”. Salito sul palco Damiano dei Maneskin ha urlato solo questo prima di esibirsi nuovamente (stavolta senza censura). Il momento in cui i conduttori hanno annunciato che l’edizione dell’Eurovision del 2021 fosse stata vinta dall’Italia non lo dimenticheranno facilmente. Erano lì che fremevano, aspettando i punti della Svizzera. Il podio: Italia, Francia, e Svizzera.

I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021. La band rock romana, che ha partecipato con la canzone ‘Zitti e buoni’, ha riportato in Italia il titolo che mancava dal 1990. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, con il loro brano portato al successo a Sanremo 2021, hanno trionfato con 524 voti, di cui 318 ricevuti dal televoto. Seconda classificata della kermesse in scena alla Ahoy Arena di Rotterdam la Francia con 499 punti, terza la Svizzera con 432.

Il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio hanno iniziato a fare musica insieme nel 2016 e prima di raggiungere la popolarità grazie alla partecipazione a X Factor nel 2017 erano soliti esibirsi in via del Corso a Roma.

I Maneskin hanno così riportato l’Eurovision in Italia dopo 31 anni: sono infatti i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. E l’anno prossimo, quindi, l’edizione 2022 sarà organizzata in Italia.