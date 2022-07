L’uomo morto a Passoscuro dopo aver salvato moglie e figli che stavano annegando in mare

Un’altra tragedia che arriva dalle spiagge italiane, per motivi analoghi a quelli che negli ultimi giorni hanno riempito le pagine di cronaca. Una persona che muore dopo aver messo in salvo altre rimaste in balia della marea, della corrente e delle onde. Era accaduto, solo qualche giorno fa, a Livorno. Poi a Lido Adriano, in provincia di Ravenna. E il 29 giugno questa tragica trama si è ripetuta a Passoscuro, in provincia di Roma (tra Fiumicino e Fregene). A perdere la vita è stato un 5oenne originario dell’Ecuador che si era lanciato in acqua per salvare dall’annegamento la moglie e i figli.

Passoscuro, uomo muore dopo aver salvato moglie e figli dalle onde

Jaime Bolivar Armijos Lalangui era andato a Passoscuro con la sua famiglia per trascorrere un giorno libero al mare. Era il 29 giugno, festa dei Santi patroni di Roma (Pietro e Paolo). Il 50enne, la moglie e i figli avevano deciso di passare una giornata di relax sul litorale a Nord della capitale. Una tranquillità devastata da quel che è accaduto poco dopo il loro arrivo in spiaggia, a pochi metri di distanza dal chiosco Moai Beach.

Per motivi ancora da accertare, infatti, la donna e i figli della coppia stavano rischiando di annegare a largo delle coste di Passoscuro. Probabilmente trascinati lontano dal bagnasciuga dalla corrente. Il 50enne, vedendo la sua famiglia in difficoltà, li ha immediatamente soccorsi. Prima ha riportato a riva i due figli (di 8 e 10 anni), poi ha aiutato anche la moglie. Poi un malore, probabilmente per il forte sforzo compiuto per riportare sulla sabbia tutti i componenti della sua famiglia. L’uomo, infatti, si è accasciato in acqua e quando il bagnino è riuscito a riportarlo sul bagnasciuga, per lui non c’era più nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione è stato vano e Jaime Bolivar Armijos Lalangui si è spento su quella spiaggia a Nord di Roma dopo aver salvato la moglie e i suoi due figli.