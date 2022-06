Aveva visto suo figlio in balia delle onde, allontanato dalla riva per via delle correnti lungo la costa Toscana del Mar Tirreno. Non aveva esitato a tuffarsi per raggiungerlo e riportarlo faticosamente sul bagnasciuga. Poi, dopo aver scongiurato la tragedia, un malore probabilmente provocato dalla paura e dallo sforzo. Così Maria Clara Shermer, una turista tedesca di 51 anni, si è accasciata nelle acque davanti alle Spiagge Bianche di Vada (in provincia di Livorno) ed è deceduta poco dopo aver salvato la vita a suo figlio.

Livorno, la mamma che muore dopo essersi tuffata in mare e aver salvato il figlio

Il figlio della donna, 17 anni, era stato trascinato a largo a causa delle onde e della marea alimentata dal forte vento che sta colpendo il litorale Toscano in questi giorni. La donna, non appena accortasi di ciò che stava succedendo all’adolescente, si è tuffata in acqua e, in compagnia del marito, ha raggiunto il giovane riportandolo sul bagnasciuga. E proprio dopo averlo messo in salvo, si è accasciata in acqua, a pochi metri della riva. Il primo a soccorrere la donna tedesca è stata il marito, poi gli altri bagnanti presenti sul posto. Poi l’arrivo dei sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare la sua morte e trasferire il corpo senza vita all’obitorio dell’ospedale di Rosignano.

L’autopsia chiarirà se la donna ha avuto un malore e se il decesso sia stato provocato da un annegamento. Perché la turista tedesca ha perso i sensi quando ancora era in mare e quindi i suoi polmoni si sono riempiti d’acqua. E nel momento della tragedia non c’era sul posto – alle Spiagge Bianche di Vada, Livorno – il servizio di assistenza bagnanti (ovvero i bagnini). Perché, come era stato già annunciato in precedenza, il servizio di assistenza in spiaggia sarà attivo solo a partire da mercoledì 15 giugno.