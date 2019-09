Le previsioni dei sondaggisti sul partito di Renzi

Il partito di Renzi per ora nei sondaggi si attesta intorno al 5%. Il Corriere della Sera interroga i sondaggisti sulle possibilità della creatura annunciata dal senatore di Scandicci, ma le previsioni non sono così rosee. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research aveva elaborato un sondaggio tra febbraio e marzo: «Allora misurammo il bacino di utenza degli elettori potenzialmente interessati al progetto e lo fissammo tra il 6% e l’8%, specificando anche che non tutti gli interessati avrebbero poi votato un eventuale “partito di Renzi”». Più antica è la rilevazione pubblicata dal Sole 24 Ore a dicembre 2018, firmato Winpoll.

Il Corriere sente anche Lorenzo Pregliasco di Youtrend, che aveva lavorato sull’ipotesi i primi giorni di settembre: «In quei giorni la fiducia in Renzi era del 15-20%. Un dato molto basso (il presidente Conte era oltre il 50%, ndr) che realisticamente accredita un partito che si richiama a Renzi intorno al 3%-3,5%». Ma queste cifre, insiste Pregliasco, «non devono trarre in inganno perché non ci sono elezioni in vista e, dunque, sono molto numerosi gl iindecisi. E poi nella logica delle coalizioni chi raggiunge il 3% o anche il 5% può rappresentare l ’ago della bilancia per una maggioranza oppure non contare nulla perché non supera la soglia di sbarramento». Per Roberto Weber di Ixé la soglia del 5% è invece piuttosto alta, mentre Carlo Buttaroni di Tecné ricorda che quando il PD era all’angolo la forza attrattiva di Renzi era tra il 4 e il 7%.

