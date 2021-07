La gaffe di Luca Parmitano che ha esultato per il goal dell’Inghilterra (e la sua spiegazione)

Con il senno di poi potremmo anche pensare che il tweet dell’astronauta Luca Parmitano, che ha esultato per il goal inglese “doccia gelata” al secondo minuto della finale degli Europei, abbia portato fortuna. Ma la sua gaffe in quel momento non è stata affatto gradita da chi stava soffrendo per il risultato provvisorio e sfavorevole di Italia-Inghilterra.

La terribile gaffe di Luca Parmitano che ha esultato per il goal dell’Inghilterra

“What an amazing gol! Well done, England”, ovvero “Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra”, ha twittato AstroLuca.

What an amazing goal! Well done England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Luca Parmitano (@astro_luca) July 11, 2021



Un’esclamazione, quella dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano, scritta di getto sui social dopo il primo gol dell’Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley contro l’Italia, ma che non è passata inosservata all’occhio attento dei suoi follower e non solo. Gli utenti infatti, sorpresi, hanno commentato un po’ piccati: “Guarda che se continui così la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo..”, scrive qualcuno. “Luca, hanno segnato gli inglesi eh? Inglesi!”, scrive un altro. “Oh Luca ti hanno hackerato l’account?”, si sorprende un altro ancora. Tanto che l’astronauta è costretto, subito dopo, a correggere il tiro con un altro tweet: “Per info: ovvio che tifo Italia -scrive Parmitano- Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare!”.

Per info: ovvio che tifo 🇮🇹. Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare! — Luca Parmitano (@astro_luca) July 11, 2021

Parmitano ha poi questa mattina, dopo aver festeggiato ieri la vittoria dell’Italia spiegato ancora una volta il suo punto di vista: