Il capo dell’ANPAL voluto da Di Maio spiega che uno su dieci percettori del reddito ha trovato lavoro

Domenico Parisi, il professore del Mississippi messo da Luigi Di Maio a capo dell’ANPAL, in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica spiega come va il lavoro dei Navigator e quali risultati hanno ottenuto nella ricerca del lavoro per il reddito di cittadinanza:

Il ministro del Lavoro Catalfo non è contenta dei risultati di Anpal. Voleva pure toglierle il coordinamento dei fondi Ue… «Certo, il rapporto con Luigi (Di Maio, ndr) era diverso. Condivido l’idea del ministro di puntare alla formazione dei lavoratori. Ma la formazione senza una politica di sviluppo economico è solo un costo, non un investimento». I numeri Istat sono terribili: in due mesi cancellati tre anni di crescita occupazionale.

Ha speso 160 mila euro nel 2019 per viaggi in business, appartamento e macchina con autista. È tutto online? «Sono le stesse spese del mio predecessore che aveva anche la scorta. L’unica differenza sono i viaggi per tornare in Usa. Ma per rotte sopra le 5 ore ho diritto alla business class, lo dice la legge. E poi lo stesso collegio dei revisori approva l’affitto: 2.700 euro al mese anziché più del doppio di albergo. Ho dato tutte le carte al direttore generale di Anpal e al ministero».

Ieri erano sotto la sede a manifestare. Lei non li ha ricevuti. Ma ha fatto salire Salvini: entrato da critico, uscito da difensore. «Fosse per me assumerei tutti domani. Ma bisogna programmare le risorse necessarie. E comunque nessuno perderà il posto. Con le Regioni abbiamo deciso una procedura unica di assunzione per tutti entro l’anno. Salvini invece l’ho convinto con i numeri, gli ho mostrato cosa stiamo facendo ed era scioccato. Gli ho fatto vedere anche le carte delle cosiddette spese pazze».

Quanti posti hanno trovato i navigator?

«Tra settembre e febbraio i centri per l’impiego hanno convocato 622 mila persone: un record. Di queste 500 mila si sono presentate per il primo colloquio e 316 mila hanno sottoscritto il patto di servizio. In 65 mila hanno un impiego».

Quanti frutto delle tre famose proposte di lavoro?

«Non lo sappiamo».

Quindi potrebbero essersi autocollocati. Qual è il valore aggiunto dei navigator?

«Attenzione, i navigator devono fornire assistenza tecnica, non incrociare domanda e offerta».

È vero che hanno incassato, oltre allo stipendio da 1.700 euro netti, anche l’indennità da 600 euro per la crisi Covid?

«Ma come tutti i 500 mila cococo che ne hanno fatto richiesta in base a una legge dello Stato! Non so quanti navigator li hanno ottenuti, ma è davvero discriminatorio prenderli di mira come disonesti».

Centri per l’impiego chiusi. Obblighi dei colloqui sospesi. Cosa hanno fatto i navigator?

«Hanno lavorato da casa. E avranno molto da fare quando in autunno ci sarà l’assalto ai centri. Da metà luglio poi dovranno chiamare 2,5 milioni di aziende per capire di quanti lavoratori hanno bisogno: io la chiamo “Industry Academy”».