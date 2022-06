Un nuovo tassello si aggiunge alle indagini sulla parcheggiatrice aggredita la scorsa settimana a Portonovo, in provincia di Ancona. Fino a ieri, infatti, gli investigatori hanno lavorato per identificare (riuscendoci) l’uomo che avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna al culmine di una lite iniziata per un rimprovero fatto dalla vittima a causa della sua guida spericolata. E ora, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini immortalate della telecamere di sicurezza installate sulla strada prospiciente al posteggio “Lago Grande”, sembra emergere anche un ruolo attivo in questa aggressione da parte della moglie dell’aggressore.

Parcheggiatrice Portonovo aggredita anche dalla moglie del turista romano

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, le immagini mostrano chiaramente come sia stata proprio la moglie del turista romano (che aveva già detto alla vittima di essere di “Ostia” nel bel mezzo di quella discussione verbale poi diventata anche fisica) a strappare di dosso alla parcheggiatrice Portonovo il reggiseno e lasciandola – di fatto – nuda in strada. La lite era iniziata poco prima, dopo che la coppia (a bordo di quel Suv sembra esserci una terza donna, ancora non identificata, che non avrebbe avuto alcun ruolo in quella discussione e in quella aggressione) era uscita da un ristorante e aveva imboccato, a tutta velocità, l’uscita del parcheggio Lago Grande contromano.

Il rimprovero della parcheggiatrice ha scatenato l’ira verbale dell’uomo che ha iniziato a minacciarla. Poi l’intervento di un collega della donna aggredita. Ed è lì che, secondo le ricostruzioni, è “scesa in campo” la moglie dell’uomo: prima ha litigato con l’altro parcheggiatore, poi è scesa dall’automobile con fare minaccioso ed è passata alle mani colpendo, strattonando la parcheggiatrice e strappandole il reggiseno, denudandola. Poi la fuga quando le grida avevano attirato l’attenzione di altri. Ma le immagini incrociate delle telecamere e le varie testimonianze raccolte hanno portato – nel giro di pochi giorni – alla loro individuazione. E ora rischiano una denuncia per lesioni.