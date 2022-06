I carabinieri hanno identificato e indagato un turista per l’aggressione dello scorso 2 giugno alla parcheggiatrice di Portonovo, presa a calci e denudata in strada

C’è un indagato per la vicenda che ha visto la parcheggiatrice di Portonovo (Ancora) Cristina Bartoli vittima di una aggressione lo scorso giovedì pomeriggio: un uomo è stato riconosciuto e identificato dai carabinieri, che lo ritengono responsabile di quanto accaduto. È un turista senza precedenti penali, arrivato in città per trascorrere qualche giorno di vacanza. Intorno alle 16.30 del 2 giugno la parcheggiatrice gli aveva contestato di star percorrendo l’area di sosta contromano troppo velocemente ed è stata per tutta risposta presa a calci e sputi, strattonata e denudata. Ha denunciato, e adesso l’indagato rischia un’accusa per lesioni.

L’uomo che ha denudato la parcheggiatrice a Portonovo davanti a tutti è stato identificato

“Mi ha dato un calcio che ho schivato – ha detto la vittima al Corriere della Sera – quindi mi ha afferrato la mano e strappato il braccialetto mentre continuava a darmi della prostituta, infine mi ha strappato la maglietta e il reggiseno facendomi rimanere nuda. Diceva: tu non sai chi sono io, io sono di Ostia”. Tutto è avvenuto molto in fretta: prima un litigio a voce, poi le percosse, in quei momenti concitati nessuno è riuscito ad annotare la targa del Suv sul quale si trovava l’aggressore, un uomo che è stato descritto come di mezza età, di corporatura media, con accento laziale. Sgommando via ha rischiato di investire un collega della parcheggiatrice. Era accompagnato da due donne, una delle quali lo incitava alla violenza. Il riconoscimento è avvenuto grazie alle testimonianze dei presenti, visto che la zona nella quale è avvenuta l’aggressione non è sorvegliata da telecamere: si tratta dello spiazzo all’uscita del ristorante dove aveva pranzato insieme alle sue accompagnatrici.