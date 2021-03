La figuraccia di Paragone: va in tv senza conoscere i dati sui vaccini | VIDEO

Il senatore discute, in diretta, con Pierpaolo Sileri. Ma non sa rispondere alla domanda su quanti vaccini siano stati fatti finora alla popolazione over 80

Basta un poco di populismo e il vaccino va giù. Il salotto di Non è L’Arena, il programma in onda la domenica – in prima serata – su La7, il senatore di Italexit Gianluigi Paragone è stato protagonista di un acceso scontro con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. I temi sono, ormai, quasi un mantra: la suddivisione dell’Italia in colori (in base al livello di rischio epidemiologico) e la campagna vaccinale. L’ex pentastellato, in collegamento video, ha dato degli “incapaci” ai membri del governo, con i classici cliché che condiscono la sua comunicazione aggressiva. E dopo l’attacco di Paragone contro Sileri, è arrivata “l’interrogazione” del sottosegretario.

Paragone contro Sileri, il senatore non sa rispondere alla domanda sui vaccini

Mentre si attende il via libera per somministrare Astrazeneca anche agli over 65, Sileri ha provato a spiegare i motivi che hanno portato a un non utilizzo in toto delle dosi a disposizione del nostro Paese: viste le difficoltà registrate nelle ultime settimane nell’arrivo delle dosi, si è deciso di conservarne una parte per i richiami (Pfizer 21 giorni, Moderna dai 28 in su). Insomma, tenere le scorte per non inceppare la fase della seconda inoculazione alle persone che hanno già effettuato la prima. E sappiamo, visto che ormai la narrazione è nota, come il tema della seconda dose si un elemento fondamentale per una campagna vaccinale efficace. Ma questa spiegazione, nota ai più, non è bastata a Pierluigi Paragone.

“Voi siete incapaci”, interviene a gamba tesa il senatore interrompendo il discorso di Sileri. Il motivo? Il prosieguo della suddivisione dell’Italia in zone colorate, in base al livello di rischio epidemiologico. Perché ai tre colori – giallo, arancione e rosso – si sono aggiunti anche il bianco (come in Sardegna) e l’arancione rafforzato (con restrizioni che sono un ibrido tra il rosso e, per l’appunto, l’arancione). Insomma, questo è il motivo che ha portato all’accusa di Paragone contro Sileri.

Quanti vaccini sono stati fatti? Boh

Ed è lì che il sottosegretario alla Salute decide di mettere alle corde il senatore di Italexit chiedendo se fosse a conoscenza dei dati della campagna vaccinale in Italia, con particolare riferimento agli over 80 (la famosa fase-2). La risposta si trova sul bollettino, disponibile a tutti, aggiornato quotidianamente e pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Ma Paragone si è celato dietro un “no, non lo so e non mi interessa”, scuotendo le braccia come se quella domanda fosse fuori luogo. E, alla fine, Sileri si lascia andare: “E allora non parlare”.

