Paolo Ferrara ha visto Roma pulita durante il Natale e non ha paura di mostrarlo su Facebook: l’ex capogruppo M5S in consiglio comunale ha pubblicato sul social network una foto di addetti dell’AMA al lavoro e ha sostenuto che “il piano operativo per Natale e Santo Stefano ha funzionato”:

SONO FELICE perché il piano operativo per Natale e Santo Stefano ha funzionato. 3.600 uomini di Ama per assicurare i servizi di pulizia, spazzamento, raccolta stradale e “porta a porta”. Grandi! Possiamo dire che cittadini e turisti a Roma si sono goduti una città pulita e decorosa durante le festività. Ottimo! Un augurio a tutti i dipendenti di AMA!

La questione non è stata presa benissimo dagli stessi follower della pagina:

Il senso d’incredulità tipico del romano medio ha presto preso il sopravvento nel thread e in molti hanno consigliato a Ferrara di farsi un giretto nel resto della città e non solo in centro:

Tanto che lo stesso Ferrara interviene e prova a rimodulare. “È chiaro che qualche problema c’è ma nel complesso la situazione è buona”. Altro che buona, insistono gli utenti, anche chi stando a quanto scrive non dovrebbe avere pregiudizi politici. “Vi voglio bene e vi stimo ma non credo proprio. C’è molto da lavorare” dice Danilo F. E poi ancora Giorgio G: “In zona Labaro, Prima Porta la situazione è esplosiva”. Carlo M: “Sì, passate al Tufello che poi ne riparliamo”. Immagini però non si postano postare, nell’account del consigliere non c’è questa opzione, che pur esiste, tra i commenti. Qualcuno lo fa notare: “La fortuna dei vostri account è l’impossibilità di mettere foto nei commenti”“. In ogni caso le foto in giro ci sono, magari Ferrara era distratto:

