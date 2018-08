Paolo De Laurentiis: il consigliere M5S che indaga sulle donne rom a Selva Candida

Paolo De Laurentiis, presidente M5S della commissione Trasporti del municipio XIV, ieri ha pensato bene di mettersi in luce sul gruppo Facebook pubblico “Sei di Selva Candida se…” dimostrando di avere grandi doti di indagatore:

Segnalo che alle 20.55 due donne Rom portavano a spasso un bel cagnolino, passeggiando per via Cremolino, via Pallanza, via Airasca e via Ponderano.

Evidenzio che devono essere nuove del posto, perché mai viste prima.

Saranno sicuramente brave persone, ma colgo l’occasione per suggerire di perdere un secondo per verificare che il portone/cancello di casa/palazzo sia ben chiuso quando si esce/entra…

Ovviamente sul gruppo in molti hanno notato le incredibili doti dell’ispettore De Laurentiis, che è in grado di riconoscere le donne rom con una semplice occhiata. “Sta cosa dei vigilanti di quartiere vi sta sfuggendo di mano”, scrive Claudio. Tiziano è ironico: “Crimine indicibile, due donne portano a spasso il cane. Aiuto, difendiamoci tutti dalle minacciose criminali”. Roberto e Giancarlo colgono nel segno: “Da cosa si riconoscono due donne rom?”. E, ancora: “Gli hai fatto l’esame del dna per riconoscere la razza?”. Ma il consigliere conferma tutto: “Confermo che erano Rom. Non ho scritto che erano pericolose, ma di non averle mai viste prima. Anche quest’anno, come nei precedenti, a luglio e agosto diversi appartamenti vengono visitati da sgraditi ospiti, dopo sopralluoghi. Anche su questo gruppo periodicamente si leggono post di avvertimento, con foto/video, e notizie di furti negli appartamenti. Leggo commenti di affezionati elettori della pseudo sinistra dal tono e dal linguaggio che li qualifica. Specie in questo periodo, riposate in pace”. Anche se c’è qualcuno che rischia: