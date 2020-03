Paolo Brosio, l’acquasanta e il Coronavirus

Il noto esperto di virologia Paolo Brosio fa sapere in un intervento a Sono le venti di Peter Gomez su La9 che l’acquasanta non c’entra nulla con il Coronavirus: “Abbiamo cavalcato troppo per gli ascolti questo fenomeno, la gente è andata nel panico e si sono vissute situazioni da guerra. Non parliamo poi delle decisioni di alcuni vescovi che chiudono le chiese e levano l’acquasanta… insomma, se non hai fede non ce l’hai ma se hai fede… mi levi l’acquasanta? Cioè… ma… non ci siamo. La chiesa deve restare aperta e vivere con il dolore della gente. Chiaramente si prenderanno delle precauzioni ma l’acquasanta… per piacere. Ora riprendiamoci perché il paese è in ginocchio”.

Molte chiese hanno cambiato le regole per la fruzione della messa e hanno vietato l’acquasanta. Queste sono le disposizioni della diocesi di Trento: