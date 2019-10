Paola Taverna, la laurea e l’annuncio: «Ora so cos’è l’Europa»

Paola Taverna festeggia la laurea in Scienze Politiche appena conseguita con un’intervista al Fatto Quotidiano in cui racconta la sua felicità e dice anche qualcosa di molto interessante:

In questi anni mi hanno spesso indicata come quella che parlava romano, mi guardavano e ci guardavano come i Cinque Stelle impreparati, ignoranti. Me ne hanno dette di tutti i colori. Ora però ho imparato cosa sono l’Europa, il diritto, le Scienze dell’amministrazione. Adesso posso giocare ad armi pari.

Questo, in punta di logica, vuol dire che Taverna ammette che nel 2013, quando è stata eletta per la prima volta in Parlamento, non sapeva cosa fossero l’Europa, il diritto e le scienze dell’amministrazione. Però, come direbbe Grillo, la nostra dipendente ha percepito ugualmente il suo stipendio di senatrice. Il che, se ci pensate, non è molto incoraggiante.

Taverna, pungolata da Luca De Carolis racconta anche i complimenti che ha ricevuto da Beppe Grillo e le liti con MEB:

Nel luglio scorso polemizzò duramente con Maria Elena Boschi sui rispettivi titoli di studio…

Sì, io risposi a un suo tweet in cui attaccava il Reddito di cittadinanza, invitandola ad andare a fare il saldatore. E lei replicò che poteva tornare a fare anche l’avvocato, mentre io un mestiere non ce l’avevo. Un duello come tanti, no?

Quelle della Boschi sono state le tipiche parole della radical chic, un po’ da figlia di papà. Peccato, perché penso che tra donne ci si debba sostenere. Ora anche lei ha la sua laurea. Per fare cosa, dopo la politica?

Non lo so, non ci penso. Ho 50 anni, sono vecchia (sorride, ndr). Vedremo, ma adesso sono concentrata sul mio impegno politico. Intanto potrà festeggiare. Beppe Grillo l’ha chiamata?

Mi ha mandato uno di quei messaggi tipici tra noi: ‘A‘nfame, ce l’hai fatta’. E dagli altri partiti?

Tanti messaggi, glielo assicuro. E mi ha colpito particolarmente quella della senatrice del Pd, Simona Malpezzi: ‘Non ci conosciamo, ma so riconoscere la tenacia e la forza di una donna, quindi complimenti’.

Leggi anche: La testa di cavallo che il M5S fa ritrovare nel letto di Conte