La figuraccia di Paola Taverna che accusa La Russa di aver complottato per l’assenza di ieri

Paola Taverna dà spettacolo oggi in Senato dopo il voto annullato di ieri sul DL Elezioni. Tutto comincia quando il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri va all’attacco della senatrice e vicepresidente del Senato accusandola di aver falsato il voto di ieri: “Siamo oramai all’imbroglio istituzionale. E’ gravissimo che la grillina Taverna abbia proclamato ieri al Senato un risultato di approvazione di un decreto che non aveva fondamento. Infatti non era stato raggiunto il numero legale. I grillini oramai stravolgono tutto. Dicono di aver pagato la cassa integrazione ma in realtà non è vero. Dicono di aver erogato sussidi ma in realtà non è vero. Ignorano il Parlamento. Lo ammutoliscono con decreti e voti di fiducia. Adesso falsano anche i risultati dell’Aula. Quanto ha fatto la Taverna è intollerabile e gravissimo. Questa gente è indegna di stare dentro le istituzioni e deve rispondere degli atti falsi che compie. Quanto avvenuto ieri al Senato non può rimanere senza seguito. L’operato della Taverna deve comportare delle sanzioni politiche e legali”.

A quel punto Taverna prende la parola e per rispondere a Gasparri va all’attacco anche del senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Larussa, accusandolo di aver programmato l’assenza di ieri per metterla in difficoltà: “L’Ufficio di presidenza è impersonale, fare nomi e cognomi svilisce solo l’istituzione”, inizia. E poi: “Io -ieri presiedevo la seduta in sostituzione del senatore vice presidente La Russa che mi aveva chiesto il cambio sapendo cosa sarebbe successo, ossia la volontà di far mancare il numero legale da parte delle opposizioni, e quindi di minare l’Istituzione stessa. Voglio denunciare il comportamento vergognoso del senatore Gasparri che ieri in televisione andava a raccontare che la presidenza del Senato, nella figura della vice presidente, aveva mistificato il risultato dell’aula. Io ero alla presidenza per far rispettare quest’aula e sostituivo un collega proprio per difendere l’onore del Senato”, conclude.

Ma a quel punto interviene La Russa per far sapere che l’assenza di ieri l’aveva annunciata da due giorni perché doveva presenziare al funerale di un senatore di FdI scomparso in questi giorni: “O ci sono delle pubbliche scuse o, come prevede il regolamento, dovremo verificare come sono andate le cose”, dice. “La sostituzione non era motivata, nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo”, aggiunge l’esponente di FdI. A quel punto Taverna è costretta a scusarsi: “Se non c’è stata unità d’intenti”, tra non aver voluto presiedere e puntare alla mancanza di numero legale, aggiunge Taverna, “chiedo scusa”. Quindi prende la parola Maurizio Gasparri che, alla luce di quanto accaduto ieri, critica la condotta di Taverna, chiedendone le dimissioni. Tesi contro cui si esprime la stessa Presidente Casellati, che prende espressamente le parti di Taverna: “La vicepresidente – osserva Casellati – non ha alcuna responsabilità, ieri ha letto il risultato come elaborato dagli uffici”.