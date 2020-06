L’orso che obbedisce all’uomo che gli dice di lasciar stare la mangiatoia per uccelli

Non sembra proprio il protocollo di comportamento più adatto in caso di incontri con orsi, ma il modo in cui questo plantigrado “obbedisce” a un ragazzo che gli intima di scendere dall’albero dal quale si stava arrampicando per arrivare a una mangiatoia per uccelli è davvero divertente

Non sembra proprio il protocollo di comportamento più adatto in caso di incontri con orsi, ma il modo in cui questo plantigrado “obbedisce” a un ragazzo che gli intima di scendere dall’albero dal quale si stava arrampicando per arrivare a una mangiatoia per uccelli è davvero divertente, anche perché a un certo punto gli dice proprio di “Non fare l’orso, per piacere”. L’animale voleva evidentemente arrivare a rubare il cibo da una mangiatoia per uccelli che si trova a Steamboat Springs, in Colorado, ma quando Scott Bixby ha cominciato a rimproverarlo prima si è fermato, poi ha provato a fare come niente fosse e infine ha lasciato perdere la preda ed è sceso dall’albero.

Any tips for bear-proofing a birdfeeder? pic.twitter.com/UUlRiwHYTB — Scott Bixby (@scottbix) June 17, 2020

In un tweet successivo Scott spiega che la mangiatoia è stata tolta per evitare che la scena si ripetesse, mentre l’orso è stato ribattezzato Teddy Graham, come gli snack.