Pier Carlo Padoan: tre scenari se il governo Lega-M5S cade

Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’Economia e predecessore di Giovanni Tria, rilascia oggi un’intervista alla Stampa per analizzare e criticare le mosse del governo Lega-M5S su deficit e debito e per disegnare scenari futuri in caso di caduta del governo:

Si può immaginare che il governo, se avesse provato a trattare, avrebbe potuto incassare un risultato?

«Primo: sin dall’inizio il governo italiano ha messo in chiaro che non voleva arrivare ad un risultato concordato, ma voleva forzare la mano. Secondo: il vero problema non era tanto il 2,4 per cento, ma semmai il sentiero che il governo avrebbe dovuto imboccare per l’aggiustamento strutturale. Ma questo obiettivo è stato tolto dal tavolo». Anche le rivoluzioni possono avere un metodo: riesce a capire quale sia la ratio del governo?

«Io mi chiedo se al di là della voglia di mostrare i muscoli, il governo abbia mai avuto una strategia chiara, a meno che spero non sia così – la strategia fosse chiara dall’inizio: quella dello sfascio. Con diverse varianti, compresa l’uscita dall’euro, un obiettivo richiamato da alcune dichiarazioni. E dunque scommettendo sul fatto che, dopo le elezioni europee, ci possa essere una Commissione europea diversa e perciò regole diverse».

L’ex ministro parla di un “cigno nero” che potrebbe sconquassare la maggioranza e disegna tre scenari possibili in caso di caduta del governo: