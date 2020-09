Il bollettino sul Coronavirus oggi 29 settembre in Italia: i dati della Protezione Civile

La situazione aggiornata del Coronavirus in Italia con il bollettino di oggi del Ministero della Salute con i dati della Protezione Civile dopo i 1494 casi e 16 decessi di ieri: 1.648 nuovi casi oggi, contro i 1.494 di ieri, ma con molti piu’ tamponi: 90.185 oggi, quasi 40mila in piu’. Il totale dei casi sale cosi’ a 313.011. Aumentano anche i decessi, 24 oggi (ieri 16), per un totale di 35.875. Impennata dei guariti, ben 1.316 (ieri 773), e sono ora 226.506.

Il bollettino Coronavirus oggi 29 settembre in Italia: i dati della Protezione Civile

La ripartizione dei casi regione per regione: in Abruzzo 14 nuovi contagi. Sul fronte dei decessi, oggi se ne registrano due: una 73enne della provincia di Chieti e un 41enne deceduto nei giorni scorsi, come si legge nella nota diffusa dall’assessorato alla Sanita’, “per altre cause che e’ stato sottoposto a tampone post mortem”. I decessi complessivi salgono cosi’ a 481. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva dove restano in 4, con i ricoveri in ospedale che sono ad oggi 52 (-2 rispetto a ieri); 809 (+10) le persone in isolamento domiciliare. Del totale dei casi positivi, 625 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (invariato rispetto a ieri), 1.041 in provincia di Chieti (+4), 1.875 in provincia di Pescara (+7), 815 in provincia di Teramo (+1), 35 fuori regione (invariato) e 6 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In Puglia 76 positivi: in provincia di Foggia “quasi la meta’ dei 37 nuovi casi è riconducibile a una festa che si è svolta in ambito familiare”. I restanti casi sono cosi’ distribuiti: 24 in provincia di Bari, due in provincia di Brindisi, sei nella Bat, uno in provincia di Lecce e sei in zona tarantina. Non sono segnalati decessi. In Toscana 56 casi in più rispetto a ieri. Si registrano purtroppo 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 77,5 anni. . I ricoverati sono 117 (2 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (2 in meno). In Umbria 23 nuovi casi. Salgono da 41 a 42 i ricoverati in ospedale, tre dei quali sempre in terapia intensiva. Stabile il numero dei morti, 85. In Veneto 140 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Si segnala un decesso. Negli ospedali la situazione resta stabile, con 213 ricoverati (+8), e 27 nelle terapie intensive (invariato). In Alto Adige 8 nuovi casi positivi. Il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale resta 28, mentre la terapia intensiva resta vuota. Nelle Marche registrati 26 nuovi casi positivi. Dei 26 positivi 13 sono stati riscontrati in provincia di Ascoli Piceno dove il numero dei contagi sale a a 567, sette ad Ancona (2.076) e sei a Macerata (1.302). Contagi zero a Pesaro Urbino (3.119) e Fermo (566). Sono 286 i nuovi casi di coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, e 6335 i tamponi. Il dato e’ dell’Unita’ di crisi della Regione e porta il totale positivi a 12.455 dall’inizio della pandemia su un totale tamponi pari a 590.407. Due le vittime, per cui il totale deceduti è di 463