Il caso dell’immunità di gregge a Ortisei

In Italia l’R0 o erreconzero, ovvero l’indice che misura la velocità di diffusione del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19, è sceso attualmente sotto lo zero. Era a 3 all’inizio dell’emergenza mentre oggi, ha detto Franco Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità, è all’incirca a 0,8. Questo significa che una persona non ne contagia più almeno una. Ma non in tutta Italia perché, visti i numeri, è evidente che Lombardia e Piemonte, in particolare, viaggiano ben sopra l’1. Se si prende un altro indicatore, il numero di infetti per ogni 100mila abitanti, oggi la Sicilia è la regione con meno contagiati in rapporto alla popolazione, seguita da Calabria e Basilicata; al contrario Val d’Aosta, Lombardia e Provincia autonoma di Trento sono i territori con il numero più alto di positivi. Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo, osserva oggi sul Messaggero: «Ogni giorno siamo sempre attorno a 3.000 nuovi casi positivi, ma questi valori risentono molti della quota di tamponi eseguiti. Il valore più concreto a cui fare riferimento è quello delle terapie intensive, ma ci sono anche parametri complementari: ad esempio i codici rossi in Lombardia, per i pronto soccorso, sono tornati ai livelli pre-coronavirus. Ha un senso ipotizzare che in Lombardia o in Piemonte siamo a un R0 a 1,1 o 1,2 e in Sicilia e Calabria a 0,7 o 0, 8 ma è una conclusione, diciamo, “spannometrica”. Sono sincero, credo che i viaggi interregionali vadano monitorati. Non sarà semplice».

In questa ottica è interessante notare, racconta ancora il giornale romano, cosa sta succedendo a Ortisei in provincia di Bolzano: alla fine di marzo, i malati erano 41, ma adesso, che una fetta della popolazione si sta sottoponendo ai test sierologici, emerge che in tanti hanno già gli anticorpi.