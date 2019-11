Ops: Salvini cambia programma a Modena per non incrociare le Sardine

Matteo Salvini cambia il programma del suo tour in Emilia Romagna per non incrociare le Sardine che hanno annunciato per oggi una manifestazione di protesta in piazza Mazzini a Modena. Il Capitano era atteso in città per le 18, come raccontavano gli articoli del Resto del Carlino e di ModenaToday: l’appuntamento in via Gallucci era “informale, dunque, che non prevede un luogo specifico per un comizio, che verosimilmente sarà improvvisato in strada, puntando anche sul riciamo della movida che ruota attorno ai pub della via” e alle ore 18 mentre la piazza delle Sardine era convocata per le 19.

Ma ora, spiega la pagina del Capitano su Facebook, l’appuntamento è cambiato: alle 18 Salvini sarà a Carpi e arriverà a Modena solo alle 20,30 e parteciperà a una cena elettorale al ristorante “Duecentododici”, in periferia, dopo una visita allo zuccherificio di Minerbio, nel Bolognese, e alla Twinset, azienda tessile di Carpi.

Il leader della Lega quindi arriverà lontano dal centro della città, dove manifesteranno le Sardine, in piazza Mazzini ove s’affaccia la sinagoga. Un luogo scelto non a caso, come spiegano nella presentazione dell’evento su Facebook: “Dopo che la Lega non ha votato la commissione contro il razzismo e l’antisemitismo, dopo che la Lega non si è voluta alzare ed applaudire un Senatrice sopravvissuta ai campi di Sterminio, dopo che anche la Lega Modena, in consiglio comunale, ha scelto di non rendere omaggio a Liliana Segre”.

Ad organizzare la manifestazione, alla quale non sono graditi simboli di partito, e che già adesso conta 3600 partecipanti promessi, sono Jamal Hussein e Samal Zaoul: hanno entrambi 21 anni, lei studia filosofia e storia alla triennale in Scienze della cultura, lui è iscritto a Ingegneria meccanica.

