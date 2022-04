L’omaggio dei tifosi del Liverpool a Cristiano Ronaldo per la perdita del figlio | VIDEO

Al minuto numero 7 di Liverpool – Manchester United tutti i tifosi dello stadio Anfield Road si sono alzati in piedi e hanno iniziato ad applaudire per unirsi in un abbraccio a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez per la perdita di uno dei suoi due gemelli durante il parto. Un tempismo non casuale visto che il 7 è il numero che ha accompagnato la carriera del Portoghese fin dagli inizi, al punto da fargli guadagnare il soprannome di CR7.

Gli applausi di Anfield al minuto numero 7 per Cristiano Ronaldo. Respect! 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/Wl0xUHvwfG — Andrea P. 🚬 (@andpom147) April 19, 2022

L’omaggio dei tifosi del Liverpool a Cristiano Ronaldo per la perdita del figlio

Sul risultato di 1-0 per i Reds l’intero stadio ha poi intonato “You’ll never walk alone”, inno della squadra che letteralmente significa “Non camminerai mai solo”, un messaggio di vicinanza in questo caso per il fuoriclasse ex Juventus e Real Madrid. Insieme alla sua compagna, nel comunicare la tragica notizia, aveva chiesto che venisse rispettata la sua privacy. Ieri sera non era in campo al fianco dei suoi compagni, in un match poi terminato 4-0 in favore degli uomini di Jurgen Klopp.

La grave perdita di Cristiano Ronaldo ha commosso l’intero mondo del calcio: sotto il post con il quale comunicava al mondo l’accaduto sono arrivati centinaia di commenti di condoglianze da parte di società calcistiche e leghe dei massimi campionati europei e mondiali.